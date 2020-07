Seit die grauenhaften Zustände bei Tiertransporten aufgedeckt wurden, wird in Österreich diskutiert, wie solche Auswüchse verhindert werden können. Am Montag fand dazu ein Gipfel der zuständigen Minister in Wien statt. Tirols Rinderzüchter sehen eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung als unumgänglich.