„Krone“: Was bringt der Herbst?

Christian Denkmaier: Jeder wünscht sich, dass es normal wird, aber wir bereiten uns auf alle Szenarien vor. Wir wollen uns große Räume, Turnsäle borgen, in denen wir Gruppenunterricht mit Abstand durchführen können. Die Singschule könnten wir auch in einer Art Schichtbetrieb weiterführen.