„Ein Lehrling machte sich sofort nach der Grenzöffnung in sein Herkunftsland auf, feierte dort wilde Partys, wie Facebookfotos beweisen - und steckte sich dadurch in Serbien an. Und was macht die OÖGKK als Arbeitgeber? Genau nichts, ließ die junge Frau noch seelenruhig trotz Symptomen einige Stunden arbeiten“, schrieb ein aufgebrachter Leser der „Krone“.