Nach einer Attacke eines 26-Jährigen auf einen Jugendlichen am Sonntag in der Seestadt in Wien-Donaustadt hat das Opfer den an der Amtshandlung beteiligten Polizisten Rassismus vorgeworfen. Mehrmals seien rassistische Aussagen bezüglich seiner Hautfarbe fallen gelassen worden. Die Wiener Polizei hat nun das Funkprotokoll des Einsatzes ausgewertet. Dort soll der kolportierte Begriff nicht gefallen sein.