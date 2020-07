Seidl hofft nach starken Vorstelllungen in Vorrunden-Events auf die Fortsetzung ihres Erfolgslaufs. „Bis jetzt läuft alles nach Plan, wir haben kein Spiel verloren, so wollen wir das natürlich weitermachen. Mit Clemens und Alex kommen aber starke Halbfinalgegner, gegen solche Spieler ist es immer schwer“, meinte der Kärntner anlässlich einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien.