Im Februar drangen mehrere Unbekannte mit einem Rammbock in das Uhrengeschäft in der Salzburger Altstadt ein. Sie zerstörten die Eingangstür und raubten Uhren im Wert von 500.000 Euro. Der Blitzeinbruch dauerte von 3.44 bis 3.47 Uhr. Jetzt stellte sich heraus, dass eine Polizeistreife wenige Minuten später direkt am Tatort vorbeigefahren war - jedoch ohne den Einbruch zu bemerken. Die Beamten hielten nicht an, sondern fuhren bei einem Café vorbei in Richtung Judengasse.