„Können Kinder gut gurgeln?“

Für ihre Studie testeten die Forscher in zwei verschiedenen Erhebungswochen - 15. bis 19. Juni sowie in der letzten Schulwoche von 29. Juni bis 3. Juli - vor Schulen. Die Teilnahme war freiwillig. Um eine gültige Probe zu erhalten, musste eine Minute gegurgelt werden. „Die Hauptfrage war: Können Kinder gut gurgeln? Und das ist überraschend gut gegangen. Es hat sogar bei Erstklässlern in über 80 Prozent der Fälle gut funktioniert“, so Wagner.