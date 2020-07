Die massiven Angriffe gegen die amtierende Verteidigungsministerin rissen auch am Dienstag nicht ab. Erneut warfen Vertreter der Opposition Klaudia Tanner vor, das „Heer weiter in den Abgrund zu führen“. Tanner hatte am Montag überraschend die Saab-Nachfolgeentscheidung vertagt und sämtliche Beschlüsse von einem Prozess gegen Airbus abhängig gemacht. Die jetzige Kritik an ihr sei allerdings „parteipolitisch motiviert“, so die Ministerin im Ö1-„Mittagsjournal“. „Ich halte weiter an meinem Weg fest. Die Luftraumüberwachung ist bis 2021 gesichert.“ Also bis ins nächste Jahr.