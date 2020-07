Schwere Zensur- und Spionagevorwürfe

TikTok ist in den letzten Monaten durch Zensur- und Spionagevorwürfe aus den USA in die Kritik geraten. In Indien wurde TikTok gemeinsam mit Dutzenden anderen chinesischen Smartphone-Apps verboten. In den USA denkt man zumindest über so ein Verbot nach, ließ Außenminister Pompeo den TV-Sender Fox News wissen.