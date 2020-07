Im Zeitraum von Februar 2019 bis Dezember 2019 häuften sich in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark Diebstähle in den Niederlassungen einer Firma, welche in Österreich Lastkraftwagen und Sonderfahrzeuge produziert. Bis dahin unbekannte Täter überkletterten jeweils die Zäune der Firmenareale und demontierten bzw. stahlen in weiterer Folge INTARDER-Steuergeräte, NOx-Sensoren, AdBlue-Fördermodule sowie Fahrerhaus-Kippschalter.