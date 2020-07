Der Einsatzhubschrauber der Kärntner Polizei ist am Freitag in den Karawanken „gestrandet“. Das Fluggerät musste mit Triebwerksschaden bei der Klagenfurter Hütte in der Gemeinde Feistritz im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) abgestellt werden. Das bestätigte die Polizei am Montag auf APA-Anfrage.