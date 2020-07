#2 Gemeinsam Pläne schmieden

Besprechen Sie als ganze Familie Ihre Möglichkeiten: Was ist den einzelnen Familienmitgliedern am wichtigsten? Ein bisschen Ruhe in der Sonne? Ein gemeinsames Abenteuer? Sammeln Sie alle Ideen und Wünsche, oft sind Kinder dabei kreativer als Erwachsene. Versuchen Sie dann Aktivitäten zu finden, an denen alle Freude haben. Auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden können, ist es wichtig, dass diese ausgesprochen und gehört werden.