Dramatische Szenen hatten sich am Samstag gegen 22 Uhr im Haus des alleinstehenden Mannes in Unterfrauenhaid abgespielt. Der über 70-Jährige wurde brutal attackiert und niedergeschlagen. Mit letzter Kraft schaffte es der Schwerverletzte, sich über die Straße zum Haus einer Nachbarin zu schleppen. Am Ende des Stiegenabgangs sackte der Mann zusammen, blutüberströmt und reglos blieb er auf dem Boden liegen.