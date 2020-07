Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kollidierte am frühen Nachmittag auf der L 123 zwischen dem Pogusch und Turnau aus bisher ungeklärter Ursache mit einem PKW. Der Schwerstverletzte wurde vom Notarztteam des Rote Kreuz Bruck-Kapfenberg erstversorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Motorradlenker noch vor Ort in ein künstliches Koma versetzt werden. Im Anschluss wurde der Patient mit dem Notarzthubschrauber C 15 in die Uniklinik Graz geflogen. Die beiden PKW Insassen, eine Mutter mit Kind, wurden zur Beobachtung von einem Rettungswagen in das LKH Bruck gebracht.