Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein 20-jähriger PKW-Lenker aus Frastanz auf der L190 von Feldkirch kommend in Fahrtrichtung Frastanz. Kurz nach dem Schattenburgtunnel streifte er mit seinem Vorderrad die Bordsteinkante. und verlor in weiterer Folge die Kontrolle über seinen PKW. Das Resultat: Das Fahrzeug schleuderte unkontrolliert über den ampelgeregelten Kreuzungsbereich und kam schlussendlich neben der Auffahrtsrampe der L66 Göfiser Straße im Grünstreifen an einer Böschung zum Stillstand.