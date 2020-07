Wo bewahrst du deine Trophäen auf?

Alle meine Kart- und frühen Autotrophäen sind in Toronto, einige stehen in meiner Wohnung in London, und alle meine Formel-2-Trophäen sind immer noch bei DAMS (Latifis ehemaligem Formel-2-Rennstall, Anm.). Sie werden sie mir schicken. Es sind aber über zwanzig, also sehr viele!