„Könnt in unsere Fußstapfen treten“

Jetzt sei es an der Zeit, dass dies Ära zu Ende geht. „Jetzt habt ihr die Chance, in unsere Fußstapfen zu treten und für ein neues Highlight in der Geschichte von Bayer 04 Leverkusen zu sorgen. Ihr könnt Großes schaffen“, schreibt Foda an Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Co.