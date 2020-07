In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden am Freitag vier Todesopfer gemeldet, womit die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.675 stieg. 115 Neuinfizierte gab es in der Region. Die Zahl der aktuell Infizierten in der gesamten Lombardei stieg auf 9677, die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern blieb bei 241 stabil. 41 Patienten lagen auf einer lombardischen Intensivstation.