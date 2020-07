Unterschriftenaktion soll Abschuss erzielen

So lange wollen die Bauern aber nicht mehr warten, sie wollen jetzt eine Lösung: „Der Schutzstatus des Wolfes muss aufgehoben werden. Eigentlich muss man noch jedem Jäger eine Prämie in Aussicht stellen, erlegt er eines dieser Wildtiere“, meint Rinderbauer Kranz. Nach 20 nachgewiesenen Wolfsrissen in der Steiermark allein im heurigen Jahr greift er nun zur Selbsthilfe: „Wir haben eine Unterschriftenaktion initiiert. Das Ergebnis werden wir Land, Bund und EU präsentieren“, so der 67-Jährige am Freitag bei der Projektpräsentation.