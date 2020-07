Er habe kein Problem damit, dass Red Bull das System hinterfrage, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Freitag bei der Teamchef-Fragerunde an der Rennstrecke. „Unterschiedliche Sichtweisen waren immer Teil der Formel 1“, so der Österreicher. „Das ist also okay. Wir wollen ja dann auch keine Debatte am Sonntag.“