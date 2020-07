Nach mehr als drei Monaten steht der lang ersehnten Wiedereröffnung der Pubs in England ab dem kommenden Samstag nichts mehr im Weg. Ein Grund zum Jubel für viele Briten, die ihren Feierabend wieder in einem der Gasthäuser verbringen können. Die englische Polizei warnt jedoch vor Gewalt und Zuständen in Notaufnahmen wie in einem „Zirkus voller betrunkener Clowns“. Um die Situation besser im Griff zu haben, erhöht Scotland Yard die Einsatzkräfte für das Wochenende stark.