Gewalt-Demos in Wien: „Türkische Kids wurden provoziert“

Ceyhun äußerte sich auch zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Demonstranten und türkischen Nationalisten in der Vorwoche in Wien-Favoriten. Er betonte dabei, dass türkische Jugendliche von den Kundgebungsteilnehmern „provoziert“ worden sein sollen: „Die türkischen Kids wurden aus dem Demo-Zug provoziert. So fing alles an.“ Außerdem habe es bei den Demos Bilder des in der Türkei seit Jahrzehnten inhaftierten Kurdenführers Abdullah Öcalan sowie Fahnen seiner Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gegeben. Die PKK und ihre Symbole sind in den EU-Ländern verboten.