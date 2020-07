In Indien hat ein Bräutigam bei seiner Hochzeit mehr als 100 Personen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Der 26-Jährige zeigte am Tag seiner Hochzeit am 15. Juni Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Zwei Tage später ist der Mann gestorben. Sowohl bei der Hochzeit als auch bei der Beerdigung steckten sich demnach viele Menschen mit dem SARS-CoV-2-Virus an.