Die Corona-Warn-App der Schweiz erfreut sich in der Bevölkerung hoher Beliebtheit: Laut Bundesamt für Statistik nutzt jeder sechste Bürger die Anwendung - eine deutlich höhere Quote als in Österreich, wo nach jüngsten Schätzungen der Betreiber etwa 350.000 Personen die „Stopp Corona“-App aktiv verwenden. Als Nächstes will man in der Schweiz die Kompatibilität der App mit jenen der Nachbarländer forcieren.