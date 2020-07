Befriedung im Vorfeld

Intern lautet die Diagnose so: „Ein wesentliches Problem stellt nach wie vor der separatistische Extremismus im Ausländerbereich und hier vor allem in der türkischen und türkisch-kurdischen Diaspora dar. Gefördert wird dieser Umstand durch die politische Lage im kurdisch dominierten türkisch-syrischen Grenzgebiet sowie die Vorgangsweisen der involvierten Staaten. Es wird seitens des LVT (Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) auf die etablierten kurdisch dominierten Vereine immer wieder gezielt und verstärkt eingewirkt, um eine bestimmte Befriedung bereits im Vorfeld zu erreichen. Dennoch kam es in der Vergangenheit auch in Oberösterreich zu vermehrten Übergriffen zwischen den oben angeführten ideologisch unterschiedlich denkenden Gruppierungen.“