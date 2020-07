Die schweren Tumulte am letzten Wochenende in Wien-Favoriten lassen die Wogen in Stadt und Bund hochgehen. Einig ist sich die Politik jedenfalls in einer Sache: Gegenüber Gewalttätern darf es keine Toleranz geben. Jetzt hat sich auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im „Krone“-Studio zur Wort gemeldet. Im Interview mit Gerhard Koller macht er klar, dass Szenen, wie die vom Wochenende, „keinen Platz in Wien haben dürfen“ und hält nach einer „Prüfung des Verfassungsschutzes“, sogar ein Verbot mancher türkischer Vereine für möglich.