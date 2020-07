Die Nähe zum ÖVP-nahen Alois-Mock-Institut in St. Pölten hat Wolfgang Sobotka einiges an Kritik in seiner Funktion als Vorsitzender des Ibiza-Untersuchungsausschusses eingebracht. Denn das Institut, dessen Präsident Sobotka ist, erhielt tatsächlich Geld des im Fokus der Ibiza- und Casinos-Affäre geratenen Glücksspielkonzerns Novomatic. In den Jahren 2017 bis 2019 habe man von Novomatic für Inserate 14.000 Euro netto bekommen, sagte Vereinsobmann Christian Rädler am Dienstag vor Journalisten. Es habe sich um Schaltungen im Mock-Report gehandelt. Sobotka selbst hatte zuvor schon gegenüber der „Krone“ bestätigt, dass es Spenden an das Institut von Novomatic gegeben hatte.