In der Lange Gasse in Wien-Josefstadt findet man das kulinarische Herzensprojekt von Inhaber Dominik Bolena. In der gleichnamigen Weinbar kann man nicht nur ausgewählte Weine verkosten, man wird auch mit Essenskreationen auf höchstem Niveau verwöhnt. Mit Liebe zum Detail und viel Kreativität werden die Speisen von Küchenchef Domenic Rief kreiert und den Gästen serviert. Das gemütliche und zugleich moderne Restaurant und der Schanigarten laden zum Wohlfühlen und Schmausen ein.