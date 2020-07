Es war eine Zeit, als Sturm mit einer jungen Rasselbande um Jantscher, Beichler, Säumel und Co. die Fans nach dem Konkurs mit erfrischendem Fußball verzauberte. Insgesamt sollte der „Zehner“ 111 Spiele für Sturm (17 Tore und 20 Vorlagen) bestreiten. Zweimal dockte der heute 34-Jährige bei den Schwarzen an. Seine zweite Ära in Graz (2014 bis 2017) war aber von einem Kreuzbandriss überschattet.



Seine sportlich erfolgreichste Zeit hatte der Spielmacher bei der Wiener Austria, zu der er nach einem Gastspiel beim italienischen Zweitligisten Triestina 2010 gewechselt war: Meistertitel, Champions League, Europa League! Im Herbst seiner Profi-Laufbahn reizte den Vollblut-Profi noch einmal das Ausland, im Jänner 2018 wagte er das Abenteuer Indien, wo der Steirer zwei Jahre lang in eine andere Welt eintauchen konnte.



Von Indien nach Lebring

Nun ist die Zeit gekommen, dem Profi-Kick endgültig Adieu zu sagen. Nach 17 Jahren als Profi will „Stanko“ mehr Zeit mit Junior Fabio verbringen. Deshalb schlug er auch ein Angebot aus der Bundesliga aus und wechselt zu Landesligist Lebring. Mit Stankovic geht eine Reizfigur, die niemanden kalt ließ. Marko polarisierte, er nahm kein Blatt vor den Mund. Eine aussterbende Rasse in der heutigen Zeit der Ja-Sager