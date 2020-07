Slovan HAC, Rapid Wien, Eintracht Frankfurt, VFL Bochum, FC Ingolstadt, Rizespor, St. Pölten, Karabakh, die Vienna und jetzt eben wieder Slovan HAC. Die Klubs in der Karriere von Ümit Korkmaz können sich sehen lassen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler brachte es in seiner Laufbahn auf 66 Bundesliga Spiele in Österreich, 54 Matches in der 2. und 37 Spiele in der 1. Bundesliga in Deutschland. Außerdem stand Korkmaz auch noch 37 Mal in der türkischen Liga am Feld. Nach 15 Jahren ist jetzt aber mit dem Profi-Fußball Schluss und Korkmaz zieht es wieder in sein „Wohnzimmer“. „Zurück zu Slovan, wo alles begann“, so Korkmaz.