Nicht nur die Strände, auch das Meer in Kroatien verfügt über steinigen, rauen Untergrund. Badeschuhe sind also vor allem auch beim Schnorcheln essenziell. Diese sind so konzipiert, dass sie nicht nur die Fußsohle, sondern auch die Oberseite der Füße vor Verletzungen durch Steine schützen. Ein weiterer Vorteil von Badeschuhen ist der Schutz vor Seeigeln und anderen Meeresbewohnern. Diese sind an Kroatiens Küsten weit verbreitet und wer nicht aufpasst, läuft Gefahr, hineinzutreten. Das ist äußerst schmerzhaft und in manchen Fällen sogar giftig!