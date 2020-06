Ein halbes Jahr, nachdem das neuartige Coronavirus in China aufgetreten ist, wollen sich Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf die Suche nach dem Ursprung des Erregers begeben. „Wir können das Virus besser bekämpfen, wenn wir alles über es wissen, inklusive wie alles angefangen hat“, so der Generaldirektor der Institution, Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Montag.