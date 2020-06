Schon bei der Zufahrt ist Endstation, wird man ohne Akkreditierung und negativem Test nicht weitergelassen. Getestet wird in Dauerschleife. „Über 60 haben wir“, berichten Sophia und Veronika, die auch die „Krone“ auf Corona testen. Sicher ist sicher. Teststationen gibt’s vier: für externes sowie internes Personal, für Streckenposten, für Teammitglieder. Nichts wird dem Zufall überlassen. Denn der Formel-1-Start auf dem Ring am 5. und 12. Juli ist das Vorzeigeprojekt der FIA, die strenge Regeln anwendet. Klappt in Österreich etwas nicht, ist der ganze Zirkus in Gefahr.