„Er hat angeblich die Möglichkeit, in Sopron Profi zu werden. Da wollen wir ihm keine Steine in den Weg legen“, so Präsident Christian Illedits. Nachsatz: „Wenn es nicht klappt, kommt er zurück. Das hat er uns versprochen.“ Verständlich, dass Illedits und sein sportlicher Leiter Thomas Mandl nach passendem Ersatz suchten. Und der ist spektakulär! „Künftig wird Marjan Markic die Schuhe für uns schnüren“, freut sich Illedits. Der mittlerweile 29-jährige Mittelstürmer hat eine rot-goldene Vergangenheit, spielte unter anderem für Klingenbach, Ritzing, Parndorf - und Draßburg. „Es ist quasi eine Heimkehr, er wird uns helfen“, so Illedits. Er bringt auf dieser Position noch mehr Torgefahr mit. Ebenfalls fix: Fabian Kornholz wird nach seiner schweren Verletzung ein Comeback geben, „ihm fehlt natürlich noch die Spielpraxis.“



BFV-Cup ab August

Unterdessen hat der burgenländische Verband erste Entscheidungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes getroffen. So startet der BFV-Cup wie gewohnt mit 64 Mannschaften. Die erste Runde wird am 8. August ausgetragen. Da treffen die Draßburger auswärts auf Daraßmarkt. Der Meisterschaftsbetrieb in der 3. Liga soll dann am Wochenende 21./22./23. August stattfinden.