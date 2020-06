Kilometerlanger Stau Montagfrüh auf der A2 in Niederösterreich: Ein Milchtransporter war in Fahrtrichtung Graz umgekippt und quer über allen drei Fahrspuren zu liegen gekommen. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet. Für die Bergung des tonnenschweren Gefährts musste ein Kranfahrzeug angefordert werden. Am späten Vormittag waren drei der vier Fahrspuren wieder frei befahrbar.