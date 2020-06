Aber nicht nur in Velden wird gefeiert: Auch in Klagenfurt geht es ordentlich rund. Vor allem in der Herrengasse gibt es vor den Lokalen Traubenbildungen. Gegen 22.30 erinnern Bewegung und Menschenmassen in so machen Gassen sogar ein wenig an den Altstadtzauber. In den Lokalen ist es jedoch eher ruhig. Viele Gastronomen versuchen über die Erweiterung ihrer Gastgärten, Herr der Lage zu bleiben. Masken sind hingegen kaum zu sehen - weder bei Gästen noch bei Kellnern.