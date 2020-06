Nun wartet der LASK

Die stehen nun vor einer entscheidenden Partie am Mittwoch (20.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker), kommt doch der LASK zum Schlager nach Wien. Rapid hat ein Plus von zwei Punkten, sollte der LASK nicht nachträglich vom Schiedsgericht noch welche der vier abgezogenen Zähler zurückerhalten. „Wir müssen alles reinlegen in den letzten zwei Spielen“, gab Kühbauer die Marschroute vor. Auf seine Elf wartet auch noch der schwere Gang zum WAC, der mit einem Rückstand von vier Punkten noch in Richtung Rang zwei schielen darf.