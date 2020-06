Nur: Der in Frankreich geborene Senegal-Nationalspieler Koulibaly fühlt sich sehr gut in Neapel, wo er kürzlich den italienischen Cup mit Trainer Gattusos Napoli gewann. Daran hatte Koulibaly nicht wenig Anteil. Und er ist auch Ehrenbürger der Stadt seit 2019. Die Frage ist auch, wie viel Napoli für sein Spielrecht verlangt, an die 75 Millionen Euro wären möglich.