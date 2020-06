Hösele setzte in seiner ersten Partie auf eine Systemumstellung und mit Niklas Geyrhofer und Vincent Trummer in der Abwehr gleich auf zwei hoffnungsvolle Talente. In der Offensive rückte Jakob Jantscher in die Startformation, Bekim Balaj agierte als Speerspitze. Von Beginn an entwickelte sich eine flotte Partie mit vielen Zweikämpfen, wobei auf beiden Seiten die Passgenauigkeit fehlte. Und vorerst auch die Effizienz. Christoph Knasmüllners Abschluss aus guter Position fiel zu schwach aus (8.), auf der anderen Seite schoss Balaj daneben (12.). Knasmüllner hatte auch in Minute 21 die Chance zur Führung, traf den Ball aus idealer Position aber nicht richtig. Zudem ging ein Kopfball von Maximilian Hofmann drüber (30.). In der 32. Minute rückte dann kurzzeitig die Sprinkleranlage in den Vordergrund, bewässerte ungewollt den Rasen in Tornähe.