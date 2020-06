Fataler Unfall am Samstag in Osttirol! Ein 58-jähriger Einheimischer kam mit dem Auto von einem Forstweg ab und stürzte in den Abgrund. Nach rund 200 Metern wurde der Lenker aus dem Wagen geschleudert, ehe der Pkw noch weitere 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe donnerte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen!