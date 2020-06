Bircan D.-Ü. war zuletzt am Donnerstagmorgen in der Nähe des gemeinsamen Wohnhauses am Eichenweg in Imst gesehen worden. Seitdem galt die 31-Jährige als spurlos verschwunden. Mehrere Suchaktionen blieben vergebens. Bis jetzt die Polizei den Vater ihres Kindes verhaftet hat. Weil erzürnte Verwandte des Opfers Blutrache schworen, musste der Verdächtige von der Cobra beschützt werden.