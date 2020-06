Der Schlager lässt die Fußball-Legende aber freilich nicht kalt. „Die Sturm-Spieler wollen sicher beweisen, dass die schlechten Resultate nicht an ihnen gelegen haben. Ich gehe davon aus, dass sie alles zeigen, was sie in den vergangenen Wochen so wunderbar versteckt haben. Sie sind ja gute Kicker. Markus Schopp leistet in Hartberg tolle Arbeit, aber es wäre fast eine Schande, sollte Sturm die Meisterschaft hinter Hartberg beenden. Daher müssen sie gegen Rapid liefern“, meint Weber.