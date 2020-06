Das gleiche gilt für den in München beliebten Aufmarsch der Klub-Legenden in bayerischer Tracht. Normalerweise schreitet die Mannschaft an den Ex-Stars vorbei in Richtung Meisterehrung. Weil das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) aber maximal 100 Personen im Stadion-Innenraum erlaubt, wurde auch daraus nichts.