Unfall in Spielberg

Zwei Minuten später musste die Feuerwehr Spielberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der L518 in Fahrtrichtung Zeltweg ausrücken. Nach dem Aufbau des doppelten Brandschutzes und der Absicherung der Unfallstelle wurden die beiden Fahrzeuge geborgen und die Unfallstelle gereinigt, so Einsatzleiter Andreas Neubauer. Insgesamt standen 28 Mann jeweils eine Stunde im Einsatz.