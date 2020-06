Trainer Svensson tauschte aufgrund des engen Terminkalenders in den letzten Partien extrem viel durch, gab vielen Spielern Einsatzzeiten. „Jeder gibt dadurch im Training noch mehr Gas, muss sich ein Leiberl für die Startelf verdienen“, erklärt Anselm. Der Vertrag des Tirolers, der schon seit 2013 bei den Bullen ist, läuft heuer aus. „Ich werde den Verein verlassen, will in der Bundesliga spielen.“