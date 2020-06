Horror in der Grube

2011 war Jakub in den Schlagzeilen, als er in Florida in einer selbstgegrabenen Sandgrube fast erstickt wäre. Zuletzt war er Jugendfachwart des OSV und Cheftrainer des SV Spital (Ktn). Sein Ziel in Graz? „Die Steiermark hatte immer gute Schwimmer und hat das schönste Becken Österreichs. Ich möchte eine breite Basis an Talenten aufbauen und mit ihnen zurück an die österreichische Spitze stoßen.“