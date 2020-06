„Die Studierenden sind quer durch alle Bereiche entsetzt und haben entsprechende Protestaktionen durchgeführt und geplant“, so SP-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Er betont, dass sich die SPÖ Burgenland ganz klar auf die Seite der FH stelle. „Bei der Argumentation der ÖVP merkt man leider,dass sich Steiner überhaupt nicht mit der Fachhochschule beschäftigt hat. Wie sonst könne er als Argument vorbringen, dass zwei Drittel der Studenten nicht aus dem Burgenland stammen“, so Fürst. Denn immerhin löse die FH durch Kongresse, Veranstaltungen und den Forschungsbetrieb 24 Millionen an Wertschöpfung aus. Studentenvertreter Jochen Pittnauer aus Gols weiß um die angespannte finanzielle Lage seiner Kollegen und lehnt daher die Einführung von Studiengebühren ab.