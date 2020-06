Man sollte meinen, angesichts der Corona-Situation in Großbritannien - eines der weltweit am meisten vom Virus gebeutelten Länder, sowohl was Infektionszahlen als auch Todesfälle betrifft - hätten die Menschen mehr Verstand, als sich zur erstbesten Gelegenheit an einen heillos überfüllten Strand zu werfen. Und doch: Zehntausende haben in den vergangenen Tagen trotz aller Appelle an die Eigenverantwortung die Küste des südenglischen Bournemouth gestürmt. Die Lage war zwischenzeitlich selbst für die Polizei nicht mehr beherrschbar.