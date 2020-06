Insgesamt wurden landesweit (Stand Donnerstag 9.30 Uhr) innerhalb der vergangenen 24 Stunden 28 Neuinfektionen gemeldet. Neben den neun neuen Fällen in Wien und acht in Niederösterreich wurden in Oberösterreich fünf Neuinfizierte registriert, zwei in Salzburg und jeweils einer in Kärnten, Tirol, Vorarlberg und im Burgenland. Lediglich die Steiermark verzeichnete keinen weiteren Coronavirus-Fall.