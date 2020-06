Bisher belief sich das Kopfgeld auf bis zu fünf Millionen US-Dollar (rund 4,5 Millionen Euro). Abu Hamza al-Quraishi trat vergangenes Jahr die Nachfolge von Abu Bakr al-Baghdadi an, nachdem Spezialkräfte des US-Militärs diesen Ende Oktober in einem Gehöft im Nordwesten Syriens aufgespürt hatten. Baghdadi zündete während des Zugriffs nach US-Angaben eine Sprengstoffweste und starb. Er war der meistgesuchte und gefürchtete Terrorist weltweit. Die USA hatten auf ihn ein Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen US-Dollar ausgelobt.